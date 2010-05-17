Эксперт: АО будут минимизировать налоговые обязательства

Обязательство по «принудительной» выплате дивидендов в размере 30% чистой прибыли может повлечь минимизацию налоговых обязательств акционерными обществами.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН старший партнер юридической фирмы ILF (Инюрполис) Елена КИБЕНКО.

Она отметила, что изменения, внесенные в Законы Украины «О хозяйственных обществах» и «Об акционерных обществах», которые предусмотрены в Заключительных положениях Закона о Госбюджете на 2010 год, предполагают новый порядок распределения прибыли хозяйственных обществ. А именно: выплаты дивидендов в размере не менее 30% от суммы чистой прибыли отчетного года и/или нераспределенной прибыли.

По словам Е.КИБЕНКО, Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» может стать удобным инструментом для корректировки правового поля в угоду наполнения бюджета. «Принудительное» начисление дивидендов повлечет за собой необходимость внесения в бюджет авансового взноса с налога на прибыль в размере 25%. Кроме того, если акционерами являются физические лица, то на АО возлагается также обязанность начисления и уплаты налога на доходы с физических лиц в размере 15%.

«В таких условиях компании наверняка будут стараться минимизировать налоговые обязательства. Например, пытаться творчески применять национальные стандарты бухгалтерского учета для того, чтобы продемонстрировать отсутствие чистой прибыли или уменьшить ее размер до приемлемого уровня, – отмечает эксперт. – Кроме того, они могут просто не выполнять решение о выплате начисленных дивидендов. Это позволит перенести сроки уплаты налогов, которые, как известно, привязаны к моменту выплаты дивидендов».

Как считает Е.КИБЕНКО, выходом для акционерных обществ может стать и реинвестирование дивидендов, то есть вложение их в уставный капитал. В таком случае деньги остаются в обществе, а налоги не платятся. Правда, согласиться на реинвестирование должны все 100% акционеров. «С одной стороны, законодательное нововведение защищают права акционеров, прежде всего миноритарных – оно якобы автоматически гарантирует им выплаты дивидендов, если акционерное общество имеет чистую прибыль по данным годовой финансовой отчетности. С другой же стороны, ограничиваются права акционеров самостоятельно принимать решения по распределению прибыли, включая и определение размера дивидендов», – подчеркнула Е.КИБЕНКО.

По мнению эксперта, положения Закона о бюджете на 2010 год противоречат Гражданскому кодексу Украины. «Статья 4 ГК говорит о том, что если в Верховную Раду вносится проект закона, который регулирует гражданские отношения иначе, чем Гражданский Кодекс, то необходимо одновременно подать проект закона о внесении соответствующих изменений в Кодекс. То есть Верховная Рада должна одновременно рассматривать два документа – проект закона и проект соответствующих изменений в ГК. Как известно, такая процедура не была соблюдена», – отметила Е.КИБЕНКО.