Янукович и Медведев: товарооборот между Украиной и РФ увеличится

Президенты Украины и России Виктор ЯНУКОВИЧ и Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеются, что товарооборот между Украиной и РФ увеличится уже в текущем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на совместной пресс-конференции в Киеве.

В частности, В.ЯНУКОВИЧ высказал надежду, что восстановленные партнерские отношения между двумя странами должны дать позитивный результат уже в этом году.

Президент Украины надеется, что во втором полугодии странам удастся увеличить динамику роста товарооборота и выйти на 35 млрд. долл.

Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что 35-40 млрд. долл. - это задача на текущий год, а страны-партнеры должны ставить амбициозные задачи, и поэтому он считает, что уже в ближайшие годы Украина и Россия должны выйти на товарооборот в объеме 100 млрд. долл.