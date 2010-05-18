Инфляция в России в 2012-2013 гг снизится до 3%

Вице-премьер, министр финансов РФ Алексей Кудрин, ровно десять лет назад назначенный на свою должность, все это время живет с чувством вины за кризис 1998 года и сохраняет давнишнюю мечту о низкой инфляции в стране, сообщает РИА Новости

"Кризис 1998 года крепко запомнил. Все эти 10 лет живу с чувством вины за него", - сказал Кудрин в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник.

"Финансовые власти и правительство не все предусмотрели, не проводили все необходимые меры. Надеялись, что пронесет. Тогда, в 1998 году, я увидел всю глубину проблем: как инфляция с 11% рванула на 84%. Жизненный уровень населения упал за два года на 26%, падение промышленности составило 5,2% за год. Я, как естествоиспытатель, увидел глубину влияния внешних шоков, сделал выводы и отдавал себе отчет, что к подобной ситуации мы должны быть готовы", - пояснил министр.

Отвечая на вопрос, повлиял ли кризис на параметры озвученной в 2004 году мечты об инфляции в России в 3%, Кудрин отметил: "Низкая инфляция - самый главный фактор модернизации экономики. Если рост цен ниже 5% в год на протяжении 10 лет, то доверие к такой политике правительства растет невероятно. Именно низкая инфляция создает длинные деньги. Другие факторы длинных денег важны, но несут подчиненный характер. Масштаб возможностей настолько возрастает, что можно реализовывать любой модернизационный, высокотехнологический проект в России, базируясь на собственных талантах менеджеров по сокращению своих издержек и повышению производительности труда".

"Так что моя мечта такая же - 3%. И это достижимо в ближайшее время: и в 2012 году, и в 2013 году. Такой шанс есть", - добавил глава Минфина.

Он отметил, что сбываются его прогнозы о судьбе средств Резервного фонда, которые закончатся в следующем году: "Кстати, получилось, как и говорил: резервных денег хватит на три года. Три года нужны для маневра, чтобы не урезать социальные обязательства, чтобы спокойно завершать начатые программы. Так и вышло".

Кудрин считает, что небольшой резерв в виде фонда национального благосостояния (ФНБ) не стоит тратить, поскольку он создан для "выравнивания ямы в доходах Пенсионного фонда, которая скоро образуется из-за демографической проблемы".

"Так что со следующего года Россия окажется в той же экономической ситуации, как большинство других стран, только еще с риском снижения цены на нефть. Мы становимся как все, особые преимущества исчезают - это нам нужно уяснить. Правительство выполнило свою главную цель: сдемпфировало", - считает вице-премьер.

По его мнению, "такого глобального кризиса в истории просто не было, как и такого масштаба монетарных и фискальных мер поддержки". "Мы имеем некую новую, уникальную ситуацию. Это кризис глобализации. Мы с вами живем в исторический момент ? именно сейчас меняется архитектура мирового рынка и регулирования. И не во второй волне дело. Мы сейчас наблюдаем, как тестируется структура управления зоны евро. Сейчас ЕС выработает инструменты срочного характера защиты евро, а потом придут к долгосрочным инструментам ? строгим инструментам макроэкономической, фискальной и налоговой политики", - отметил Кудрин, добавив, что Россия должна извлечь из истории с зоной евро "очень горькие и непростые уроки".

"Если средний уровень долга государства - 60% ВВП, то в России - 30%. Если в других странах бюджетный дефицит должен составлять 3%, то у нас ? 1% или даже ноль. И все это надо говорить при абсолютно гарантированной и стабильной цене на нефть ? около 50-60 долларов за баррель, не более. Если мы будем держать большой дефицит, то риски России будут помножены на этот большой дефицит. Большой дефицит ? те самые расходы на поддержку экономики ? скорее ударит по экономике, чем даст пользы. И ударит по инвестициям и процентным ставкам кредитов инфляцией", - пояснил глава министерства финансов.

Кудрин считает, что "нужно придерживаться своего графика" по достижению дефицита бюджета в ближайшие годы - 4% достичь в 2011 году, 3% - в 2012. "Дальше ежегодно снижать дефицит на процент и выйти в ноль к 2015 году. Но обязательно нужно сделать оговорку: такое возможно при цене на нефть не более 70 долларов за баррель. Если будет больше, дефицит должен быть меньше", - считает Кудрин.