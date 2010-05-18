Греция получила первый транш

Еврокомиссар по экономическим и валютным вопросам Олли Рен (Olli Rehn) заявил о поступлении первого транша согласованной финансовой помощи Греции, сообщает k2kapital.

По его словам, 14,5 млрд. евро перечислили Греции партнеры по зоне евро, еще 5,5 млрд. евро - Международный валютный фонд.

В Брюсселе Министры финансов стран еврозоны 2 мая утвердили пакет финансовой помощи Греции, рассчитанный до конца 2012 года. Всего Афины получат 110 млрд. евро - 80 млрд. из них берет на себя Евросоюз, в том числе около 22 млрд. - Германия, крупнейшая экономика еврозоны. Кредиты стран-членов зоны евро будут носить двусторонний характер и выдаваться под льготные 5% годовых.

Председатель Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер (Jean-Claude Juncker), со своей стороны, сообщил журналистам по завершении заседания министров финансов 16 стран зоны евро (Еврогруппа), что участники встречи единодушны в том, что правительство Греции следует правильным путем.

"Мы продолжаем считать, что Греция на правильном пути", - отметил Юнкер, сообщив, что Еврогруппа продолжит отслеживать бюджетно-финансовую ситуацию в Греции.

Встреча министров финансов стран евро была омрачена резким падением курса общеевропейской валюты — на биржевых торгах в понедельник, 17 мая, за евро давали $1,22. Это стало самым низким курсом евро за последние четыре года. Жан-Клод Юнкер, тем не менее, уверен, что финансовым рынкам "не удастся поставить еврозону на колени".

По информации агентства dpa, участники встречи одобрили недавние программы экономии, принятые правительствами Португалии и Испании. Обе страны сообщили о дополнительных мерах по стабилизации евро, к которым относятся сокращение зарплат и пенсий. Глава совета министров финансов стран еврозоны назвал эти решения "крайне смелым шагом".