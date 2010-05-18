Евро - надежная валюта

Евро является надежной валютой, заявила министр финансов Франции Кристин Лагард, сообщает k2kapital.

Ранее британская газета Financial Times назвала Лагард лучшим министром стран ЕС. По мнению издания, Лагард вполне можно назвать "звездой" современного финансового мира: благодаря усилиям министра и ее коллег, отмечает газета, французская экономика лучше других европейских смогла удержаться в условиях рецессии. Именно в условиях тяжелейшего мирового кризиса Кристин продемонстрировала несгибаемое упорство и недюженную изобретательность при решении крайне сложных проблем.

Кроме того, пишет FT, Лагард играет ключевую роль и в международной борьбе с кризисом.