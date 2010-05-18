Президентская чета США оценила свое состояние

Общее состояние президента США Барака Обамы и его супруги Мишель оценивается на сумму от 2,2 млн до 7,5 млн долл. Такие данные за минувший год опубликовал в понедельник Белый дом, отметив, что того требует Закон о соблюдении этических норм членами правительства от 1978 г.

Документ обязывает высокопоставленных федеральных служащих обнародовать каждый год данные о своем финансовом состоянии, в том числе раскрывать, какими ценными бумагами - акциями компаний и гособлигациями - они владеют. Цель - "предотвратить возможные конфликты финансовых интересов". Как подчеркнул Белый дом, сотрудники управления правительственной этики проверили сведения, представленные президентской четой, а также вице-президентом Джозефом Байденом и его женой Джилл, и "не выявили конфликтов интересов".

Б.Обама, годовая зарплата которого равна 400 тыс долл, существенную часть доходов получил в 2009 г от продажи написанных им еще до прихода в Белый дом книг "Мечты моего отца" и "Смелость надежды". Каждый из бестселлеров принес, по его собственному признанию, от 1 млн до 5 млн долл.

Большую часть денежных поступлений он вкладывал в ценные бумаги, переданные в доверительное управление инвестиционному фонду. Предполагается, что ни президент, ни его жена не знают, как этими средствами распоряжаются. Кроме того, у четы есть текущие и накопительные счета в банках JP Morgan Chase и Northern Trust, в том числе открытые на дочерей - 11-летнюю Малию и 8-летнюю Сашу - для получения в будущем высшего образования.

Стоимость своего дома в Чикаго Б.Обама в декларацию включать не стал, что допускается законом, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Отдельные строку занимают подарки стоимостью выше 260 долл. Президент указал полученные им как лауреатом Нобелевской премии мира медаль и диплом с пометкой, что причитающиеся также 1,4 млн долл переданы благотворительным организациям. Б.Обама упомянул и щенка португальской водной собаки, которого подарил Малии и Саше сенатор Эдвард Кеннеди. Питомца по кличке Бо глава администрации оценил в 1,6 тыс долл.

Состояние Байденов гораздо скромнее: от 155 тыс до 679 тыс без учета дома. Чета заработала в прошлом году 333,2 тыс долл.