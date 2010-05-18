ДАЙДЖЕСТ СМИ за 18 мая

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «После демаркации Украина может потерять часть морской территории», в котором пишет – договоренность о демаркации сухопутного кордона с Россией заставит Украину уступить в споре о морской границе…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/morskaja-granica-s-rossiej-pridvinutsja-k-ukraine-140513/

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Также «Дело» в материале «Какие банки пока еще покупают евро» пишет – банки сократили операции с наличным евро из-за того, что боятся потерять на торгах евровалютой в течение дня. В настоящее время на международном рынке курс евро к доллару очень изменчив. Поскольку НБУ обязал банки устанавливать курс гривни к иностранным валютам для наличных валютообменных операций один раз в день, некоторые банки опасаются оказаться в убытке. Издание выяснило, какие банки еще покупают европейскую валюту…

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/kakie-banki-pokupajut-evro-140503/

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«Дело» в материале «Киевсовет принял сокращенный бюджет столицы на 2010 год» пишет – Киевсовет принял бюджет Киева на 2010 год в целом в размере 14,65 млрд. грн., что на 4,25 млрд. грн. меньше, чем бюджет 2009-го. За соответствующее решение проголосовали 80 депутатов…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/kievsovet-prinjal-sokracshennyj-bjudzhet-stolicy-na-2010-140424/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Внешне все выглядит хорошо» пишет – в апреле, после успешного размещения еврооблигаций украинскими компаниями, эксперты заговорили об улучшении конъюнктуры внешних рынков заимствования для отечественных эмитентов. До конца года прогнозируется резкое увеличение объема кредитного валютного портфеля корпоративного сегмента экономики. Банкиры опасаются формирования нового "кредитного пузыря" и новой волны кризиса…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1371054

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Также «Коммерсант-Украина» в публикации «Осадки сладки» пишет – вчера в рамках официального визита в Украину президент России Дмитрий Медведев провел переговоры с украинским коллегой Виктором Януковичем. Главы государств подтвердили переход стран на новый уровень партнерства, задекларировали цель достичь взаимного товарооборота в размере $100 млрд и подписали ряд совместных заявлений…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1371071

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Издание «Экономические известия» в материале «ВВП пошел в оборот» пишет – по итогам первого квартала украинский ВВП вырос на 4,8%. Эксперты объясняют успех низкой базой сравнения в кризисном 2009 г. и прогнозируют некоторое замедление роста в последующие кварталы…

http://markets.eizvestia.com/full/vvp-poshel-v-oborot

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Также «Экономические известия» в публикации «Самострои спасают статистику» пишут – в первом квартале в стране построили и сдали на 14% больше квадратных метров жилья, чем в 2009 г. Однако показатели выросли в большей степени за счет легализации самостроев, которые разрешили регистрировать в прошлом году по упрощенной процедуре. По мнению аналитиков, цифры будут расти и до конца года, пока действует упрощенный порядок принятия в эксплуатацию домов, разрешенных лишь отчасти…

http://markets.eizvestia.com/full/samostroi-spasayut-statistiku

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«Газета по-киевски» в материале «Кремль нацелился на бацьку и Михо?» пишет – по мнению американских экспертов, Москва хочет применить киргизский сценарий для свержения власти в Беларуси и Грузии…

http://mycityua.com/articles/world/2010/05/18/061752.html

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«Газета по-киевски» в материале «Древопад продлится до конца недели» пишет - сотни поваленных деревьев и поломанных веток, разбитые автомобили – вчерашние полчаса непогоды могут повториться еще не раз…

http://mycityua.com/articles/city/2010/05/18/062820.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Киевляне подсели на законную наркоту» пишет - легальные наркотики становятся в Киеве все популярнее. Если раньше они продавались в основном через интернет, то нынче на каждом шагу можно увидеть ларек с аромамиксами. А объявлениями о продаже средств, которые «поднимают настроение и вызывают необычные ощущения», заклеены стены подъездов и вагонов метро…

http://www.segodnya.ua/news/14137200.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Правительственная преемственность: соцфонды разоряют "во имя" бюджета» пишет - правительства меняются, а методы управления нет. Кабмин Тимошенко пытался подмять под себя неподминаемые по закону фонды соцстрахования. Кабмин Азарова продолжил эту работу, но уже четче и слаженнее…

https://economics.unian.net/rus/detail/46537

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «В столице запустили электропоезд по новому мосту через Днепр» пишет - рабочее движение поездов по Дарницкому мосту через Днепр открыто. А регулярное откладывается до завершения строительства автомобильной части моста, если выделят деньги... (Фоторепортаж)

https://economics.unian.net/rus/detail/46331

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Соколовский: России нужен украинский внутренний рынок, а не ГТС» подает интервью эксперта по энергетическим вопросам Богдана Соколовского

https://economics.unian.net/rus/detail/46517

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Медведев пристроил 800 млрд руб.» пишет – почти 800 млрд руб. потребуется в ближайшие три года для реализации всех проектов, уже утвержденных комиссией президента Дмитрия Медведева по модернизации…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/18/234553

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Издание «Ведомости» в материале «Кризис бонусу не помеха» пишет – топ-менеджеры «Газпрома», «Лукойла» и «Транснефти» зарабатывают больше $100 000 в месяц, следует из отчетов компаний. Причем «Газпром» увеличил выплаты в 2009 г. на 25% - несмотря на рекордное падение добычи…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/05/18/234511

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Издание «Известия» в публикации «Бизнес – «контролер бюрократии» пишет - Владимир Путин предложил олигархам помочь в борьбе с административными барьерами…

http://www.izvestia.ru/economic/article3141943/

(УНИАН)