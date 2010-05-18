МВФ видит прогресс в диалоге с Киевом

Международный валютный фонд отметил "значительный прогресс" в переговорах о запрошенном Украиной $19-миллиардном кредите, которые Киев намерен завершить в ближайшее время.

Избранный в феврале этого года президент Украины Виктор Янукович и назначенное в марте правительство пытаются возобновить сотрудничество с ключевым кредитором страны, прерванное в ноябре 2009 года из-за отсутствия у прежней украинской власти консенсуса по вопросу государственных расходов, сообщает Рейтер.

"Мы достигли значительного прогресса (в переговорах). У нас есть спорные вопросы вокруг консолидации налогов и банковской реформы", - сказал постоянный представитель МВФ на Украине Макс Алиер на конференции в Лондоне в понедельник.

Украина ожидает прибытия на этой неделе миссии МВФ, которая проанализирует возможность правительства выполнить параметры госбюджета, в котором, в частности, предусмотрены внешние займы, включающие как размещение евробондов на сумму $1,3 миллиарда, так и $2,0 миллиарда кредита МВФ.

Первый замглавы администрации президента Украины Ирина Акимова выразила надежду на завершение переговоров с Фондом "в ближайшее время".

"Переговоры идут не очень легко, но я думаю, что мы продвигаемся к успеху", - сказала Акимова в минувшие выходные в ходе ежегодного собрания Европейского банка реконструкции и развития в Загребе.

Президент РФ Дмитрий Медведев в ходе визита в Киев в понедельник пообещал Украине поддержку в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк, а также помощь в осуществлении экономических реформ.

"Россия как участник большой двадцати и большой восьмерки готова по-партнерски продвигать все вопросы, касающиеся Украины, включая поддержку в МВФ и Всемирном банке", - сказал Медведев Януковичу.

Вице-премьер Сергей Тигипко сказал также на собрании ЕБРР в Загребе, что поступление налогов в бюджет увеличилось более чем на 30 процентов в апреле этого года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, что подтверждает реалистичность принятого в конце апреля госбюджета на 2010 год.