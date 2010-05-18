Эксперт: золото снова дорожает из-за проблем еврозоны

Поиск инвесторами убежища от долговых проблем еврозоны и масштабного падения акций привел к тому, что котировки фьючерсов на золото достигли нового пятимесячного максимума - выше 1200 долларов за унцию.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

Таким образом, по его словам, фьючерсы на золото приблизились к самым высоким уровням с момента достижения 3 декабря 2009 года исторического максимума 1227,50 доллара за унцию. Рост цен на золото примечателен тем, что он происходит на фоне продолжающегося укрепления доллара США. При обычных обстоятельствах рост доллара оказывает понижающее давление на деноминированную в долларах цену золота, так как делает золото более дорогим для держателей других валют, что негативно отражается на спросе. Сейчас же участники рынка, наряду с покупками доллара в качестве актива-убежища, переводят также средства в золото.

Как подчеркнул В.СКИДАН, долговые проблемы в Европе и опасения относительно возможности их более широкого распространения контрастируют с продолжающимся восстановлением американской экономики. Тот факт, что доллар и цены на золото выросли одновременно, говорит о том, что инвесторы покупают их в качестве традиционных активов-убежищ. Золото, которое в силу своей волатильности считается более рискованным активом, в последние месяцы вело себя в большей степени как актив, который инвесторы покупают ради потенциальной прибыли, когда их склонность к риску высока.

«Однако в течение последних нескольких дней ситуация изменилась, так как опасения относительно ситуации в еврозоне усиливаются. Есть сомнения в эффективности плана спасения, разработанного для Греции, а также существуют опасения относительно проблем других европейских стран, таких как Испания и Португалия», - отметил эксперт.