Ахметов: товарооборот между Украиной и Россией можно довести до 100 млрд. долл.

Предприниматель и политик Ринат АХМЕТОВ считает амбициозной, но реальной целью вывод годового товарооборота между Украиной и Россией на уровень 100 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам перед началом 7-го Украинско-российского экономического форума, который проходит в Киеве при участии президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Комментируя вчерашнее заявление президентов Украины и России относительно положительных перспектив значительного увеличения товарооборота между двумя странами в возможной перспективе до 100 млрд. долл. в год, бизнесмен, в частности, заявил: «Когда есть амбициозная цель, то под эту цель необходимо искать возможности. И тогда, я считаю, что это реально. Но время покажет…».

При этом Р.АХМЕТОВ отметил, что для нормального развития «бизнесу никаких преференций не нужно».

«Украина должна быть открытой для всех инвестиций, в том числе и российских. И конфликты, которые были, нам также не нужны. От них никто не выиграл. А самое главное - проиграли мы все», - считает Р.АХМЕТОВ.

Выражая свое мнение относительно перспектив возможного объединения, слияния или, как заявляется, «поглощения» украинских и российских предприятий и отраслей, Р.АХМЕТОВ выразил уверенность, что в этих вопросах «Украина поступит так, как выгодно». «Если национальные интересы Украины будут диктовать, что это выгодно, значит, Украина так поступит, не выгодно – так не поступит», - заявил Р.АХМЕТОВ.