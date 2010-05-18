Сбербанк России готов участвовать в достройке Хмельницкой АЭС

Сбербанк России готов принять участие в финансировании ряда крупных украино-российских проектов, таких как достройка Хмельницкой АЭС, сообщил глава крупнейшего российского банка Герман Греф, сообщает Газета.Ру

«Мы обсуждаем ряд вопросов совместных, в том числе финансирование ряда крупных сделок. В частности, совместно с компанией «Росатом» рассматриваем проект по достройке Хмельницкой АЭС», – сказал Греф перед началом совместной встречи президентов Украины и России с деловыми кругами в Киеве.

Глава Сбербанка добавил, что в настоящее время «надо скалькулировать этот проект совместно с «Росатомом» и украинскими партнерами». «Суммы очень значительные, но мы не маленький банк, поэтому значительную долю можем взять на себя», – отметил Греф, не назвав конкретных цифр. На вопрос, будет ли для финансирования проекта создаваться консорциум, он ответил, что этот вопрос сейчас обсуждается.