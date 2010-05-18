В Украине отменена обязательная госрегистрация иностранных инвестиций

В связи со вступлением в силу с 15 мая 2010 года изменений в соответствующие законодательные акты, в Украине отменяется обязательная государственная регистрация иностранных инвестиций.

«… Со дня вступления в силу Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно стимулирования иностранных инвестиций и кредитования» №2155-VI Национальный банк Украины прекращает государственную регистрацию иностранных инвестиций», - говорится в телеграмме Нацбанка (№13-214/2594-8235), текстом которой располагает УНИАН.

Согласно вступившим в силу изменениям, иностранный инвестор может в добровольном порядке осуществить регистрацию своей инвестиции в местном органе власти.

В порядке либерализации режима иностранного инвестирования также отменены нормы, согласно которым иностранные инвестиции должны осуществляться исключительно в национальной валюте, и, в обязательном порядке, через специальные инвестиционные счета.

Кроме того, законом №2155-VI упраздняются нормы, которыми в законодательном порядке устанавливался запрет на сокращение сроков выполнения резидентами-заемщиками обязательств в иностранной валюте перед нерезидентами.

Как сообщалось, ужесточение режима инвестирования и запрет на досрочное выполнение обязательств по валютным кредитам перед нерезидентами были введены в Украине в ноябре 2009 года Законом ««О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью преодоления негативных последствий финансового кризиса». Вышеуказанные нормы в то время были введены с целью прекращения падения и стабилизации курса гривни. Первой нормой ограничивалось поступление в Украину «горячих» спекулятивных денег, вторая – была призвана уменьшить отток из страны валютных средств во время существенного превышения спроса на валюту над ее предложением.