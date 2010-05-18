Янукович: Стратегическая программа развития Украины-2020

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что со следующего года Украина должна начать реализацию стратегической программы развития до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня во время встречи с представителями деловых кругов в рамках проведения Седьмого украинско-российского экономического форума.

Президент Украины выразил уверенность, что имеющаяся на сегодняшний день динамика экономического роста государства будет продолжаться до конца года. «А следующий год мы должны начать в рамках работы программы развития Украины до 2020 года», - заявил В.ЯНУКОВИЧ. По словам главы государства, это означает, что такая программа должна быть создана уже в текущем году.

Президент Украины в очередной раз заявил, что программа экономических реформ будет представлена в начале июня. «Новая волна реформ должна способствовать новому качеству экономического роста, развитию рыночных и конкурентных механизмов, сделать экономику Украины привлекательной для инвесторов», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время Президент отметил, что пакет украинских реформ нацелен на долгосрочную перспективу в рамках решения амбициозных задач по созданию современной и конкурентоспособной экономики, новой инфраструктуры и эффективного социального государства, обеспечение высокого уровня жизни людей.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «следует признать, что реформы Украина должна будет начать с «низкого старта». Он объяснил, что это вызвано тем, что прошлый год был самым сложным для современной Украины.

«Мы поставили перед собой цель провести системную модернизацию страны, превратить ее в сильную и процветающую республику», - заявил Президент и выразил уверенность, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, все существующие трудности будут преодолены.