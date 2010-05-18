Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн./евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/2948, текстом которой располагает УНИАН.

Кроме того, НБУ объявил о покупке американского доллара по неизменному за последнее время курсу - 7,925 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.

Напомним, сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9190/7,9270 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9265 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2612 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2611/0,2613 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 30,30 рублей за доллар (-0,3250).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2395/1,2397 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,8085/9,8195 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,8195/9,8295 грн./евро.