Медведев на заседании G-8 и G-20 будет отстаивать общий подход

Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ на заседании G-8 и G-20 намерен отстаивать консолидированный с Украиной подход к конфигурации мировой финансовой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об это он сказал в Киеве в ходе седьмого украинско-российского экономического форума.

«Я поеду в июне на заседание Большой восьмерки и Большой двадцатки и хотел бы сказать, что с учетом восстановления полноценных отношений между Россией и Украиной, возобновления дружеского стратегического диалога, хотел бы там, на форуме G8 и G20, исходить из общих подходов. Россия готова к тому, чтобы отстаивать наш консолидированный подход к конфигурации мировой финансовой системы. Мне кажется, это очень важно. Тем более, что для Украины это также возможность поучаствовать в этих обсуждениях, хотя бы опосредованно, через российское представительство”, - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.