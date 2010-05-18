НБУ на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн.

Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн./евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/2948, текстом которой располагает УНИАН.

Кроме того, НБУ объявил о покупке американского доллара по неизменному за последнее время курсу - 7,925 грн./долл.

Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.