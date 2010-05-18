НБУ на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн.
14:45, 18 мая 2010Финансы
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Доллар - по 7,925 грн.
Национальный банк Украины (НБУ) сегодня на межбанке готов покупать евро по 9,7 грн./евро. Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №38-012/2948, текстом которой располагает УНИАН.
Кроме того, НБУ объявил о покупке американского доллара по неизменному за последнее время курсу - 7,925 грн./долл.
Как сообщал УНИАН, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.
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