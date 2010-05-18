Европарламент одобрил выделение Украине 500 млн. евро

Европарламент одобрил сегодня выделение Евросоюзом Украине займа на сумму 500 млн. евро для преодоления финансового кризиса.

"Я решительно приветствую принятое сегодня Европарламентом решение о поддержке Украины посредством кредитного займа", – говорится в заявлении председателя Европарламента Ежи БУЗЕКА, поступившем в РИА «Новости».

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2010 году до 4%, что на 1% выше прежних оценок.

Об этом говорится в сообщении относительно пересмотра экономических прогнозов стран Центральной и Восточной Европы, обнародованном на сайте ЕБРР.

«В Украине, которая в 2009 году пострадала от наибольшего падения экономики среди всех стран региона, на сегодня дела улучшаются. Настроения участников рынка относительно Украины улучшились после завершения выборов и возобновления переговоров с Международным валютным фондом», - говорится в сообщении ЕБРР.

По оценкам экспертов ЕБРР, общее улучшение показателя роста ВВП стран Центральной и Восточной Европы, за исключением Румынии и Болгарии, составляет около 0,5%, до конца 2010 года, согласно прогнозу, уровень роста ВВП должен составить 3,7%.

Как сообщал УНИАН, по предварительным данным Государственного комитета статистики Украины, рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам первого квартала 2010 года против показателя аналогичного периода 2009 года в постоянных ценах 2007 года составил 4,8%.

Справка УНИАН. По данным Государственного комитета статистики, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило не 15%, как сообщалось ранее, а 15,1% по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 914 млрд. 720 млн. грн., тогда как ранее Госкомстат сообщал цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. меньше – 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП по кварталам в 2009 году по сравнению с аналогичными периодами 2008 года: в І квартале 2009 г. падение ВВП составило 20,2%, во ІІ квартале – осталось на уровне 17,8%, как сообщалось ранее, в ІІІ квартале – 16%, в ІV – 6,8%.