РФ купила облигации МВФ на 10 млрд. долларов

Россия купила облигации Международного валютного фонда на $10 миллиардов и предпочитает, чтобы полученные фондом средства пошли на помощь Украине, а не "латание дыр" в бюджетах других государств, сказал президент РФ Дмитрий Медведев, сообщает Рейтер.

РФ собиралась еще в конце 2009 года купить облигации МВФ за счет средств золотовалютных резервов.

"Мы купили на $10 миллиардов (облигаций МВФ), нам небезразлично, куда эти миллиарды пойдут. Если на помощь Украине - то хорошо, а если на латание дыр в системе международного финансового регулирования, то мне жалко этих денег", - сказал Медведев.

Сенат США в понедельник решил выступать против того, чтобы Международный валютный фонд оказывал финансовую помощь странам еврозоны, которые вряд ли смогут вернуть предоставленные им деньги.

США - самый крупный вкладчик МВФ. У страны есть право вето на решения фонда, которое прежде никогда не использовалось.

Что касается Украины, то Международный валютный фонд отмечал днем ранее "значительный прогресс" в переговорах о запрошенном страной $19-миллиардном кредите, которые Киев намерен завершить в ближайшее время.

Медведев в ходе визита в Киев в понедельник пообещал Украине поддержку в международных финансовых организациях, включая МВФ и Всемирный банк, а также помощь в осуществлении экономических реформ.