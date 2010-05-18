На межбанке доллар еще немного подрос

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9190/7,9270 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9220/7,9265 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9245/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 11:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл., а так же европейской валюты по курсу 9,70 грн./евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2609/0,2612 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2611/0,2613 грн./рубль. К закрытию цены снизились до 0,2610/11 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,33 рублей за доллар (-0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2315/1,2430 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,8085/9,8195 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 9,8195/9,8295 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 9,8115/9,8170 грн./евро.