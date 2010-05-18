Госкомстат: ПИИ в Украину в I кв. снизились на 39%

В первом квартале т.г. иностранные инвесторы направили в экономику Украины 717,1 млн. долл. США прямых инвестиций, что составляет 61% от поступлений аналогичного периода 2009 года.

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

Согласно сообщению, в целом прирост общего объема иностранного капитала в экономике страны, с учетом его переоценки, потерь и курсовой разницы, по итогам 2009 года составил 98,3 млн. долл., что составляет 12% от уровня января-марта 2009 года.

По данным Госкомстата, прирост иностранного капитала в отчетном периоде наблюдался на предприятиях, которые осуществляют финансовую деятельность, – на 214,7 млн. долл., торговле, ремонте автомобилей, бытовых изделий, предметов личного потребления – на 30,2 млн. долл., а также строительстве – на 6,6 млн. долл.

Общий объем прямых иностранных инвестиций, направленных в Украину, на 1 апреля 2010 года составил 40 млрд. 007,4 млн. долл., что на 0,2% больше объемов инвестиций на начало 2010 года и в расчете на одного человека составляет 872,1 долл.

Сумма кредитов и займов, полученных предприятиями Украины от прямых инвесторов, на 1 апреля 2010 года составила 5 млрд. 517,1 млн. долл. Общий объем прямых иностранных инвестиций, учитывая заемный капитал, на 1 апреля 2010 года составил 45 млрд. 524,5 млн. долл.

В январе-марте 2010 года из Украины в экономики других стран мира направлено 587,8 млн. долл. прямых инвестиций. Инвестирование осуществлялось преимущественно в виде акций. Инвестиции из Украины осуществлены в 47 стран мира, основная их доля направлена на Кипр (93,4%).

Объем прямых инвестиций из Украины в экономику стран мира, с учетом их переоценки, потерь и курсовой разницы, на 1 апреля 2010 года составил 6 млрд. 793,2 млн. долл.

Сумма кредитов и займов, предоставленных украинскими предприятиями, на 1 апреля 2010 года составила 125,2 млн. долл. Общий объем прямых инвестиций в экономики других стран мира, учитывая заемный капитал, составил 6 млрд. 918,4 млн. долл.