В России выпустили кредитки с бриллиантами

Промсвязьбанк, входящий в тридцатку крупнейших российских банков по величине активов, первым среди российских банков предложил своим VIP-клиентам лимитированную партию кредитных карт, инкрустированных бриллиантами, рассказала директор департамента платежных карт банка Елена Дворовых на брифинге во вторник.

Как сообщает РИА Новости, по ее словам, дизайн карты с тремя бриллиантами был выполнен одной из южнокорейских компаний, выпускавшей аналогичные карты для правящей семьи ОАЭ и запатентовавшей технологию. Промсвязьбанк эмитирует всего 100 таких карт со сроком действия два года.

Еще несколько лет назад рынок не был готов к таким продуктам, а теперь созрел, сообщила на брифинге представитель Visa Карина Грошева. По словам Дворовых, банк начал готовиться к реализации этого проекта в конце лета прошлого года, а реализовал лишь сейчас.

Первую карту с бриллиантами Промсвязьбанк вручил ресторатору Аркадию Новикову. Минимальный кредитный лимит для карты типа Visa Infinite составляет 50 тысяч долларов, сказал директор департамента маркетинга Промсвязьбанка Петр Терехов.

Промсвязьбанк - универсальный банк. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." (контролируют ее братья Ананьевы) принадлежит 72,93% в уставном капитале банка, 15,32% принадлежат Commerzbank Auslandsbanken Holding AG (дочерняя компания Commerzbank AG), 11,75% - Европейскому банку реконструкции и развития.