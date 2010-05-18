Евро растет, доллар стоит

Курс НБУ на 19 мая

Официальный курс НБУ на 19 мая: 100 USD – 792.5900 грн.; 100 EUR – 985.0309 грн.; 10 RUR – 2.6077 грн. Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, на 19 мая Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD США – 792.5900 (на 18 мая – 792.5900) 100 EUR – 985.0309 (на 18 мая – 978.7694) 10 RUR – 2.6077 (на 18 мая – 2.5818)

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