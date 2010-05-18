курс НБУ на 19 мая

Официальный курс НБУ на 19 мая: 100 USD США – 792.5900 (на 18 мая – 792.5900)100 EUR – 985.0309 (на 18 мая – 978.7694)10 RUR – 2.6077 (на 18 мая – 2.5818)Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 19 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.):959 XAU 10 Золото – 96299.69 (на 18 мая – 97508.38)961 XAG 10 Серебро – 1491.65 (на 18 мая – 1514.64)962 XPT 10 Платина – 132758.83 (на 18 мая – 134264.75)964 XPD 10 Палладий – 39867.28 (на 18 мая – 40818.39)

Официальный курс НБУ на 19 мая: 100 USD США – 792.5900 (на 18 мая – 792.5900) 100 EUR – 985.0309 (на 18 мая – 978.7694) 10 RUR – 2.6077 (на 18 мая – 2.5818) Учетные курсы банковских металлов, установленные НБУ с 19 мая 2010 года за 10 тройских унций (грн.): 959 XAU 10 Золото – 96299.69 (на 18 мая – 97508.38) 961 XAG 10 Серебро – 1491.65 (на 18 мая – 1514.64) 962 XPT 10 Платина – 132758.83 (на 18 мая – 134264.75) 964 XPD 10 Палладий – 39867.28 (на 18 мая – 40818.39)

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