Греция получила 14,5 млрд евро от стран ЕС

Греция получила во вторник 14,5 млрд евро от десяти стран ЕС в рамках трехлетней программы кредитов ЕС и МВФ на 110 млрд евро. Об этом сообщают сегодня местные СМИ и ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на заявление министерства финансов Греции.

Наибольшую часть средств из транша в 14,5 млрд евро в рамках европейского кредитного механизма Греции предоставили Германия /4,4 млрд евро/, Франция /3,3 млрд евро/ и Италия /2,9 млрд евро/. Остальная сумма была получена от Испании, Нидерландов, Австрии, Португалии, Люксембурга, Кипра и Мальты, отметил Минфин.

12 мая на счет Минфина в Банке Греции уже поступил первый транш МВФ в 5,5 млрд евро. Полученных от ЕС и МВФ 20 млрд евро будет достаточно, чтобы погасить обязательства Греции по облигационному займу в 9 млрд евро, срок оплаты которого истекает сегодня. "Эти средства позволяют удовлетворить краткосрочные потребности страны в финансировании", - подчеркнуло финансовое ведомство.

Всего Греция получит в виде специальных кредитов от ЕС и МВФ 80 млрд евро и 30 млрд евро соответственно в 2010-2012 гг при условии реализации Афинами программы жесткой экономии, которая позволит снизить дефицит госбюджета до допустимого в ЕС уровня в менее чем 3 проц ВВП.

Для получения кредитов греческое правительство приняло пакет жестких экономических мер, включающих сокращение зарплат и пенсий, а также повышение налогов. Эти меры вызвали острое противодействие профсоюзов, которые объявили 20 мая новую всеобщую забастовку работников государственного и частного секторов. Во время забастовки в Афинах не будут работать государственные службы и встанет общественный транспорт. Однако к акции не намерены присоединяться греческие авиадиспетчеры, и поэтому авиационные рейсы в четверг, как ожидается, будут осуществляться по графику.