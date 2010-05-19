Курс евро к доллару продолжил снижение

Курс евро по отношению к доллару снизился до отметки 1,22. Это самый низкий уровень европейской валюты с апреля 2006 года, сообщает Би-би-си.

В ходе вечерних торгов в Нью-Йорке курс единой европейской валюты снизился более чем на 1,7%, до отметки 1,216 - хотя к концу дня несколько выправился.

Падение евро было отмечено после того, как Германия объявила о запрете на так называемые голые короткие продажи - т.е. продажи взятых взаймы необеспеченных ценных бумаг - с полуночи по местному времени.

Курс единой европейской валюты рухнул также по отношению к японской йене - более чем на 2%.