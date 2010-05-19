Рост промпроизводства говорит о выходе Украины из рецессии

Рост промышленного производства в Украине в январе-апреле 2010 г. в объеме 12,6% против 10,8% в январе-марте был обеспечен действием сугубо экономических факторов и свидетельствует о выходе экономики Украины из фазы рецессии и переходе к фазе активного возобновления производства.

Об этом говорится в комментарии министра экономики Украины Василия ЦУШКО, предоставленном УНИАН.

Среди позитивных тенденций в развитии промышленности, в частности, министр отметил рост объемов промышленного производства в апреле т.г. к апрелю 2009 г. на 17,4%.

"В целом, уже в течение шести месяцев подряд происходит рост объемов производства, но показатель апреля был наивысшим среди них", - подчеркнул В.ЦУШКО. (В ноябре 2009 года рост составлял 8,7%, в декабре - 7,3%, в январе 2010 года - 11,8%, в феврале - 5,6%, в марте - 13,8%).

Также В.ЦУШКО отметил , что сохраняется тенденция улучшения ситуации в региональном разрезе. В январе-апреле т.г., по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, наблюдался рост производства в 19 регионах против 17 в январе-марте. Лидерами роста промпроизводства стали : Закарпатская (30,7%), Днепропетровская (27,7%), Полтавская (23,2%), Волынская (19,6%) области и г. Севастополь (20,5%).

Отдельно министр экономики отметил существенный рост производства в машиностроении - 28,0%.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в Украине рост промышленного производства в апреле т.г. против апреля 2009 г. составил 17,4%, в январе-апреле 2010 года к январю-апрелю 2009 года – рост 12,6%.

В апреле по сравнению с мартом спад промпроизводства составил 1,8%.