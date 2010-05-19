Бюджет-2011 разработают на новых Бюджетном и Налоговом кодексах

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обещает, что бюджет 2011 года, над которым правительство начало работу, будет разработан на базе новых Бюджетного и Налогового кодексов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

«Время реформ, о котором так много говорили, наступило», – заявил Н.АЗАРОВ и сообщил, что уже сегодня будет утвержден обновленный состав рабочей группы по подготовке проекта Налогового кодекса.

«Проект Налогового кодекса предусматривает дальнейшее ослабление фискального давления на экономику и является необходимым инструментов для выхода из кризиса и приближения бюджетных ресурсов в регионы, то есть увеличения ресурсных полномочий и ответственности местных органов власти», – сказал премьер-министр.

При этом он отметил, что вся работа правительства основана на положениях программы Президента о реформировании бюджетной и налоговой систем.