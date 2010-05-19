Основа новой программы сотрудничества с МВФ надежная

На сегодняшний день правительство Украины подготовило надежную основу для продолжения сотрудничества с МВФ по новой программе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что встречался с представителями МВФ месяц назад и за этот период была проведена серьезная работа, подтверждающая возможность начала сотрудничества в ближайшее время.

«За время, которое прошло (месяц), появились результаты, которые улучшают наше сотрудничество в плане подписания новой программы с МВФ», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что принят и начал выполняться Госбюджет текущего года с минимальным дефицитом, установленным в границах договоренностей с МВФ, налаживается финансовая ситуация в НАК «Нафтогаз Украины», в частности, урегулирован вопрос дефицита финплана «Нафтогаза», проведено улучшение администрирования налоговых и таможенных платежей.

«Таким образом, мы подготовили абсолютно надежную основу для завершения переговоров с МВФ и подписания нового соглашения», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подтвердил, что в ближайшие дни миссия МВФ продолжит работу в Украине.

Напомним, в конце апреля пресс-служба вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сообщала, что Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 лет.

Также сообщалось, что следующий раунд переговоров о продолжении сотрудничества Украины и МВФ состоится в Киеве в первой половине мая. «Уже 11 мая в Украину приедут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - Миссия Европейского департамента МВФ», - сказал С.ТИГИПКО.

12 мая министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сообщил, что Украина и МВФ еще не определили окончательную сумму кредита по новой программе сотрудничества.

Он отметил, что на данный момент переговоры по содержанию новой программы сотрудничества продолжаются.

«В этом месяце приезжает миссия (МВФ – УНИАН), которая будет отрабатывать правовой механизм самого соглашения. Далее запланирована работа технических миссий. Сумма пока не определена – идет процесс переговоров», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что переговоры идут конструктивно.