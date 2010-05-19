Средний курс доллара в банках почти не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи немного повысился по сравнению с 18 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,94 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился со вчерашнего дня на 1,4% и сегодня составляет 9,54 грн./евро, курс продажи – на 1%, до 9,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,45-9,64 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,99 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 мая почти не изменился и сегодня составляет 0,2518/0,2615 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс незначительно повысился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,95 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 1,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,57 грн./евро, курс продажи – на 1,3%, до 9,75 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,40-9,63 грн./евро, по продаже – в пределах 9,67-9,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы немного понизился по сравнению с 18 мая и сегодня составляет 0,2518/0,2615 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2560 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2590-0,2680 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,95 грн., евро – 9,60/9,90 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,945 грн., евро – 9,65/9,95 грн., рубль – 0,2530/0,2620 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,89/7,94 грн., евро – 9,45/9,80 грн., рубль – 0,2530/0,2600 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 9,850309, к российскому рублю – 0,26077.