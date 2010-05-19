Меркель: Евро в серьезной опасности

Единая европейская валюта в эти дни подвергается самому серьезному испытанию с момента ее введения, и это испытание она должна выдержать, заявила в среду канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает РИА Новости

"Евро находится в опасности, и, если мы ее не предотвратим, последствия могут быть необъятными", - сказала канцлер в среду, выступая в бундестаге с правительственным заявлением.

Накануне министры финансов 27 стран Евросоюза утвердили в Брюсселе создание стабилизационного фонда для объединенной Европы. Он предполагает в том числе создание стабилизационного фонда в 60 миллиардов евро с возможностью увеличения до 500 миллиардов евро, а также выкуп ЕЦБ суверенных евробондов стран зоны евро.

Теперь Германии необходимо принять соответствующий законопроект, который позволит участие в стабфонде. Правительство законопроект одобрило, теперь свои решения должны принять бундестаг и бундесрат. Голосование в бундестаге намечено на вторую половину дня.

По словам канцлера, для евро сейчас наступил момент самого серьезного испытания с момента введения этой валюты, это испытание "должно быть выдержано".

"Речь идет не больше и не меньше, как об испытании и оценки европейской идеи. Если не выдержит евро, то не выдержит и Европа", - заявила канцлер.