Вкладчики банка «Надра» пикетируют офисы банка в Киеве и регионах

Вкладчики банка «Надра» проводят пикетирование зданий банка в Киеве и регионах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Всеукраинской гражданской организации «Наш захист».

Пикетчики хотят добиться возврата своих вкладов, а также высказать протест против, по их мнению, несправедливой и закрытой политики нынешнего руководства банка.

Акция является бессрочной, заявили ее организаторы.

Кроме того, 21 мая т.г. ВГО «Наш захист» намерена провести пикетирование здания Кабинета министров Украины.

«В акции примут участие как вкладчики, так и заемщики коммерческих банков», - сказал председатель правления ВГО «Наш захист» Сергей ГРИГОРЯН.

По его словам, вкладчики намерены обратить внимание властей на проблемы, существующие с возвращением депозитов из проблемных банков. В свою очередь, заемщики намерены требовать от властей действий, который были бы направлены на налаживание конструктивного диалога с банками на предмет реальной реструктуризации кредитных обязательств.

Среди требований пикетчиков также указывается безусловное выполнение банком «Надра» и Национальным банком Украины законодательства Украины, в частности, на предмет незаконности введения моратория на возвращение депозитов физическим лицам.

Пикетчики также требуют создания постоянно действующих рабочих переговорных групп с руководством банка «Надра» и Минюстом для текущего решения возникающих проблем и разногласий в отношениях между банком и клиентами, а также между вкладчиками и органами исполнительной службы.

Как отметила член правления Всеукраинской гражданской организации «Наш захист» Лариса ЛЯДОВАЯ, вкладчики банка «Надра» требуют встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

По ее словам, вкладчики банка «Надра», имеющие решения судов в свою пользу, не могут добиться от исполнительной службы начала исполнительного производства, а встречи с представителями Министерства юстиции разных уровней не дают результата.

«Нарисовали такой алгоритм (в Минюсте – УНИАН), по которому мы должны пройти чиновников, замов, а потом попасть к господину ЛАВРИНОВИЧУ. … Вот эти мытарства заняли больше года…, на всех этапах просто издеваются, я другого слова не могу подобрать», – сказала Л.ЛЯДОВАЯ.

По информации ВГО «Наш захист», на сегодняшний день нет ни одного решения суда по возвращению депозитов вкладчикам в пользу банка «Надра».

Как заявил журналистам сегодня министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, вопрос по банку “Надра” планируется решить в четверг, 20 мая, на заседании экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

«В четверг будет заседание экспертного совета, где будет принято решение по банку «Надра»», - сказал министр.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

28 апреля 2010 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета.

Для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

12 мая в банке "Надра" сообщили, что на данный момент в финучреждении завершается процесс, связанный с его рекапитализацией.