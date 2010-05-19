Вкладчики пикетируют банк «Надра»

Вкладчики банка «Надра» проводят пикетирование зданий банка в Киеве и регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня пресс-конференции заявили представители Всеукраинской гражданской организации «Наш захист».

Пикетчики хотят добиться возврата своих вкладов, а также высказать протест, по их мнению, против несправедливой и закрытой политики нынешнего руководства банка.

Акция является бессрочной.

Кроме того, 21 мая т.г. ВГО «Наш захист» намерена провести пикетирование здания Кабинета министров Украины.

«В акции примут участие как вкладчики, так и заемщики коммерческих банков», - сказал председатель правления ВГО «Наш захист» Сергей ГРИГОРЯН.

По его словам, вкладчики намерены обратить внимание властей на проблемы, существующие с возвращением депозитов из проблемных банков. В свою очередь, заемщики намерены требовать от властей действий, который были бы направлены на налаживание конструктивного диалога с банками на предмет реальной реструктуризации кредитных обязательств.

Среди требований пикетчиков также указывается безусловное выполнение банком «Надра» и Национальным банком Украины законодательства Украины, в частности, на предмет незаконности введения моратория на возвращение депозитов физическим лицам.

Пикетчики также требуют создания постоянно действующих рабочих переговорных групп с руководством банка «Надра» и Минюстом для текущего решения возникающих проблем и разногласий в отношениях между банком и клиентами, а также между вкладчиками и органами исполнительной службы.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

28 апреля 2010 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета.

Для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

12 мая в банке "Надра" сообщили, что на данный момент в финучреждении завершается процесс, связанный с его рекапитализацией.