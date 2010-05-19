Вкладчики банка «Надра» требуют встречи с Лавриновичем

Вкладчики банка «Надра» требуют встречи с министром юстиции Украины Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ.

Об этом заявила сегодня на пресс-конференции в УНИАН член правления Всеукраинской гражданской организации «Наш захист» Лариса ЛЯДОВАЯ.

По ее словам, вкладчики банка «Надра», имеющие решение судов в свою пользу, не могут добиться от исполнительной службы начала исполнительного производства, а встречи с представителями Министерства юстиции разных уровней не дают результата.

«Нарисовали такой алгоритм (в Минюсте – УНИАН), по которому мы должны пройти чиновников, замов, а потом попасть к господину ЛАВРИНОВИЧУ. … Вот эти мытарства заняли больше года…, на всех этапах просто издеваются, я другого слова не могу подобрать», – сказала Л.ЛЯДОВАЯ.

По информации ВГО «Наш захист», на сегодняшний день нет ни одного решения суда по возвращению депозитов вкладчикам в пользу банка «Надра».

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.