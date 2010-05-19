Вопрос по банку “Надра” планируется решить в четверг на заседании экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в капитализации банков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сегодня сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

«В четверг будет заседание экспертного совета, где будет принято решение по банку «Надра»», - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ возглавил экспертно-аналитический совет по вопросам участия государства в капитализации банков, а также сделал более жесткой процедуру принятия решений на заседании этого совета.

Соответствующие решения закреплены правительственным постановлением №343 от 17 мая т.г.

В состав совета также вошли вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО (заместитель председателя совета), министр финансов Федор ЯРОШЕНКО (заместитель председателя совета), советник Международного валютного фонда Энгин АКДЖАКОДЖА (по согласию), координатор финансового и частного секторов по Украине, Беларуси и Молдове Всемирного банка Мариус ВИСМАНТАС (по согласию), директор Департамента политики развития рынка финансовых услуг Минфина Владимир КОЦЮБА, заместитель министра финансов Андрей КРАВЕЦ, первый заместитель министра экономики Анатолий МАКСЮТА, заместитель директора Департамента по вопросам участия государства в капитализации банков Минфина Ярослав МАТУЗКА, заместитель председателя Национального банка Василий ПАСИЧНЫК (по согласию), председатель Наблюдательного совета публичного акционерного общества “Государственный экспортно-импортный банк Украины” Игорь СОТУЛЕНКО, первый заместитель председателя Национального банка Анатолий ШАПОВАЛОВ (по согласию), а также начальник Управления финансовой политики Секретариата Кабинета министров Украины Валентина ЯЩУК.

Справка УНИАН. Банк «Надра» начал свою деятельность в октябре 1993 года, сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 апреля 2010 года активы банка составили 25,080 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 24,184 млрд. грн., обязательства – 24,601 млрд. грн., собственный капитал – 479,059 млн. грн., уставный капитал – 390,363 млн. грн.

В первом квартале 2010 года банк «Надра» получил прибыль в размере 4,365 млн. грн., 2009 год банк закончил с убытком 1,364 млрд. грн.

Акционерами банка являются компании Novartik Trading Limited (60,9967%) и Manmade Enterprises Limited (30,7406%).

С 10 февраля 2009 года в банке «Надра» введена временная администрация, с 10 февраля 2010 года Нацбанк продлил ее действие еще на один год – до 9 февраля 2011 года.

28 апреля 2010 года первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ заявил, что регулятор одобрил предложение о покупке банка «Надра» инвестором из Австрии, который предлагает вложить в банк 5 млрд. грн. при условии, что правительство примет участие в капитале этого кредитно-финансового учреждения на уровне контрольного пакета.

Для стабилизации работы банка «Надра», по оценкам НБУ, необходимо 10 млрд. грн.

12 мая в банке "Надра" сообщили, что на данный момент в финучреждении завершается процесс, связанный с его рекапитализацией.