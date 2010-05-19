Российские инвестиции в подготовку Евро-2012 увеличатся

Новый виток украинско-российских отношений может привести к росту инвестиций в отечественную экономику со стороны России.

Такое мнение после VII Украинско-Российского экономического форума 18 мая в Киеве высказал президент группы DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе DCH.

«Российские инвестиции увеличатся как в экономику в общем, так и в подготовку Евро-2012. Например, в гостиничный бизнес и объекты инфраструктуры», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, способствовать росту вкладываемых в Украину средств могут также позитивные изменения в украинской экономике, улучшение инвестиционного климата, восстановление стабильной работы банковского сектора и пр.

Как сообщал УНИАН, VII Украинско-Российский экономический форум прошел при участии Президентов Украины и РФ Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДВЕДЕВА. Форум собрал представителей политической и деловой элиты двух стран. В частности, в нем участвовали Ринат АХМЕТОВ, Виктор ПИНЧУК, Александр ЯРОСЛАВСКИЙ, Дмитрий ФИРТАШ, Олег ДЕРИПАСКА и другие крупные бизнесмены Украины и России.