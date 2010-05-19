Межбанк: доллар снова на месте

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись 7,9195/7,9265 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9240/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9245/7,9255 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 12:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2583/0,2586 грн./рубль, к 12:00 цены упали до 0,2571/0,2572 грн./рубль. К закрытию цены достигли минимума – 0,2567/0,2568 грн./рубль. В России курс доллар-рубль упал и составил 30,33 рублей за доллар (-0,2950).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,2145/1,2225 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6555/9,6665 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6375/9,6435 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 9,6540/9,6590 грн./евро.