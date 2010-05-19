УСПП выступает против расширения полномочий ГНАУ

Украинский союз промышленников и предпринимателей (УСПП) против расширения полномочий Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) по проверке бизнеса, что предусмотрено законопроектом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» (№6337).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил президент УСПП Анатолий КИНАХ.

«Мы категорически против расширения полномочий Государственной налоговой администрации по проверке предприятий. Этот законопроект предусматривает, что на ГНАУ будут распространяться полномочия по контролю выполнения законодательства о труде. Мы уверены, что этого нельзя делать, это приведет к тому, что ГНАУ сможет в любое время суток вмешиваться в деятельность предприятий для проверки, а мы знаем, чем эти проверки очень часто заканчиваются. Поэтому мы против расширения этих полномочий. Мы считаем, что действующее законодательство предоставляет все возможности налоговикам выполнять свои функции» - отметил А.КИНАХ.

Также он сообщил, что УСПП выступает против повышения акцизов в объемах предусмотренных законопроектом, так как это, по мнению объединения, приведет к увеличению объемов контрабанды.

А.КИНАХ сообщил, что на сегодня в переговорах с властью удалось «выйти на компромисс» в части повышения акцизов на табачную продукцию и некоторую винную продукцию. Он уверен, что власть примет во внимание предложения бизнеса, и таки удастся достичь «баланса интересов».

Кроме того, А.КИНАХ обратил внимание на изменения, которые планируется внести в администрирование НДС. Так, в данном законопроекте он видит «попытку заставить налогоплательщиков платить 20% НДС авансом» и в целом ряд изменений, которые непосредственно будут влиять на объем оборотных средств предприятий.

Он уверен, что любые изменения налогового законодательства должны происходить по принципу «не навреди», особенно в условиях ослабленной кризисом экономики.

«Каждое решение не должно ухудшать, а наоборот должно улучшать условия для развития промышленности и предпринимательства, и это наша позиция, мы от нее отступать не будем, так как это не политическая конъюнктура, а это шанс для нашей экономики выйти в динамику роста», - сказал А.КИНАХ.