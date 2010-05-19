НБУ будет выходить на рынок с покупкой евро

Национальный банк Украины и в дальнейшем готов выходить на межбанковский валютный рынок с покупкой евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил руководитель группы советников председателя Национального банка Украины Валерий ЛИТВИЦКИЙ на пресс-конференции.

Такие действия Нацбанка он объяснил тем, что Европа является одним из важнейших торговых партнеров Украины и НБУ заинтересован в том, чтобы удалось избежать значительной волатильности или турбулентности евро.

«Эта ситуация, которая там происходит, конечно, частично влияет на Украину, но эти процессы влияния на Украину, по нашим оценкам, носят ситуативный характер.

Поэтому мы будем выходить на рынок, и сегодня мы выходим на рынок, мы будем покупать евро… Мы и в дальнейшем будем принимать меры для того, чтобы наше присутствие на валютном рынке воспринималось как стабилизирующее», - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

В НБУ считают евро сильной резервной валютой, при этом с евро работают предприятия, на которые приходится около трети украинского экспорта.

Как сообщал УНИАН, вчера, 18 мая, Нацбанк принял решение относительно проведения сегодня валютной интервенции по покупке евро по курсу 9,7 грн/евро.

Сегодня межбанковский рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,6555/9,6665 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз – 9,6375/9,6435 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по этой паре откатились к уровню 9,6540/9,6590 грн/евро.