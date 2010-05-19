В рамках расследования уголовного дела относительно растраты средств в особо крупных размерах задержан бывший управляющий «Родовид Банка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СБУ, 13 мая Главное следственное управление этого ведомства возбудило уголовное дело по ч.3 ст.28 и ч.5 ст.191 в отношении группы лиц, совершивших растрату денежных средств в особо крупных размерах «Родовид Банка». А 18 мая в рамках расследования этого дела был задержан бывший управляющий, в отношении которого судом избрана мера пресечения - арест.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» (г. Киев) зарегистрирован в 1990 году, на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 апреля 2010 составили 12,795 млрд. грн, кредиты и задолженность клиентов - до 5,381 млрд грн, обязательства - 10,752 млрд грн, уставный капитал - 8,409 млрд грн, собственный капитал - 2043000000 . грн.

«Родовид Банк» в I квартале 2010 года получил 3,2 млрд. грн. убытков, в 2009 году - 4 млрд. грн. убытков.

С 16 марта 2009 в «Родовид Банке» работает временная администрация Нацбанка.

В 2009 году «Родовид Банк» было докапитализирован с участием государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура Украины по материалам Министерства внутренних дел Украины возбудила уголовное дело по фактам незаконных действий руководства банка «Надра» при выдаче в 2008 году юридическим лицам кредитов. Также министр заявил, что Управление по борьбе с организованной преступностью столичной милиции проводит доследственное расследование по фактам финансовых злоупотреблений на сумму 2 млрд. грн. в «Родовид Банке».