В Украине начала работать платежная система «Финансовый мир»

С 1 апреля этого года начала работу внутригосударственная небанковская платежная система (ВНПС) «Финансовый мир».

Об этом говорится в сообщении платежной системы, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, платежной организацией ВНПС «Финансовый мир» является финансовое учреждение ООО «Украинская платежная система», которое зарегистрировано в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг и получило в 16 июля 2009 г. разрешение №2 Национального банка Украины на осуществление деятельности ВНПС «Финансовый мир», связанной с денежными переводами.

В сообщении указывается, что основной функцией ВНПС «Финансовый мир» являются денежные переводы в национальной валюте, инициированные плательщиком в интересах определенного получателя: физического или юридического лица, или выдача суммы перевода наличностью через структурные подразделения банков и небанковских финансовых учреждений, которые являются членами ВНПС и имеют право, в соответствии с законодательством Украины, осуществлять перевод средств.

Платежные системы быстрых переводов средств, которые работают в Украине, осуществляют переводы чаще всего в пределах одного банка – владельца системы. Сегодня 6 украинских банков и Государственное предприятие «Укрпочта» имеют платежные системы, которые действуют на основании согласованных с Национальным банком Украины правил работы таких платежных систем.

ВНПС «Финансовый мир» позволяет осуществлять денежные переводы как через структурные подразделения членов ВНПС, так и через сеть платежных терминалов. Операции через сеть терминалов осуществляются на протяжении 24 часов, с выходными и праздничными днями включительно, как с наличностью, так и с использованием специальных платежных средств других платежных систем, в том числе VISA.

ВНПС «Финансовый мир» может осуществлять перевод наличных средств без открытия счета физическим лицом через структурное подразделение члена ВНПС для выдачи наличности другому физическому лицу. Выплата перевода может быть осуществлена на протяжении 5-15 минут с момента его проведения плательщиком.

Через платежную систему можно осуществить перевод наличных средств и перевод средств со счета плательщика с использованием платежной карточки другой платежной системы через структурные подразделения и платежные терминалы членов ВНПС в пределах платежной системы для: оплаты услуг (товару) на счета юридических лиц; пополнение собственного счета в банке, который является членом ВНПС; погашение задолженности по кредиту, который получен в банке или небанковском финансовом учреждении, которое является членом ВНПС, и процентов по этому кредиту.

Справка УНИАН. Система приема платежей EasyPay начала функционировать в начале 2007 года на базе компании EasySoft, которая является разработчиком данной системы. На сегодняшний день работу системы обеспечивает группа компаний, которая внедряет передовые технологические решения в отрасли прецессирования платежей, а именно: ООО «Изи Софт», ООО «Украинская платежная система», Финансовая компания «Контрактовый дом». Группа предоставляет широкий спектр услуг как по приему наличных микроплатежей, так и осуществлению еквайринга платежных карточек международных платежных систем в соответствием с международными стандартами информационной безопасности PCI DSS. Количество пунктов приема платежей в виде терминалов самообслуживания, составляет больше 2000 единиц.