МВФ давит на власти Японии

Международный валютный фонд (МВФ) оказывает давление на правительство Японии по продолжению надежной финансовой программы с начала следующего года, включая и увеличение на 5% налога с продаж, сообщает k2kapital.

"При росте глобального контроля за государсвтенными финансами необходимость скорейшей и надежной финансовой перестройки становится критически важной", - говорится в отчете МВФ по японской экономике. "Изменения в финансовой системе должны начаться в 2011 году, начинаясь с постепенного увеличения налога на потребление, чтобы воспользоваться результатами циклического восстановления".

Комментарии МВФ увеличивают давление на министра финансов Японии Наото Кана с целью детализации обязательств по сдерживанию бюджетного дефицита страны в рамках стратегического финансового плана, ожидаемого в следующем месяце.

Рейтинговые агентства дали понять, что они ожидают предложений с учетом того, что государственный долг Японии превышает на 90% государственный долг Греции, который запустил кризис в Еврозоне.

Усиление восстановление экономики Японии из ее наихудшей послевоенной рецессии должно дать монетарный властям пространство для сокращений расходов, - считают в МВФ.