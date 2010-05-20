Срочные меры евро не нужны - глава еврогруппы

Председатель еврогруппы Жан-Клода Юнкера (Jean-Claude Juncker) заявил, что падение евро не вызвано действиями ЕЦБ, сообщает k2kapital.

По его словам, не следует думать, что рынки ведут себя рационально.

Юнкер считает, что падение евро, вероятно, вызвано мнениями о том, что меры по сокращению бюджета приведут к замедлению экономического роста.

"Нет необходимости в срочных мерах в отношении евро", - отметил он, добавив, что обеспокоен темпами падения единой валюты.