ЕС необходимо согласования финансово-бюджетной политики

Валютный союз без согласования в том или ином виде финансово-бюджетной политики немыслим. Директор-распорядитель МВФ француз Доминик Стросс-Кан напомнил об этом странам зоны евро в интервью газете Washington Post. "Нельзя иметь единую валюту и единый центр принятия решений по денежно-кредитной политике и шестнадцать центров" по расходованию средств, сказал он, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

На этот же исходный организационный порок в ЕС указывают в последнее время многие специалисты в США и профильных международных организациях. По словам Washington Post, Д.Стросс-Кан исходит из того, что пока этот недостаток не будет устранен, потенциал экономического роста в Европе не будет полностью реализован. Точной цитаты газета не приводит, отмечает ИТАР-ТАСС.

Со своей стороны она пишет, что "неоднократные попытки защиты евро - сначала с помощью спасательной программы для Греции, затем путем создания фонда в объеме 1 трлн долл для помощи другим сталкивающимся с трудностями странам - не смогли пока предотвратить неуклонного снижения обменного курса евро по отношению к доллару и ослабить опасения инвесторов, что Европа вступает в эпоху медленного роста".