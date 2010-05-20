Греция полностью расплатилась

Греция полностью выплатила зарубежным и внутренним кредиторам 10-летний облигационный заем в 8,5 млрд евро, срок оплаты которого истек 19 мая. Об этом сообщило агентство ПРАЙМ-ТАСС со ссылкой на министерство финансов страны. Для выплаты Греция получила первый транш в 20 млрд евро от МВФ и ЕС.

Неспособность Афин погасить из собственных средств этот заем и потребовала срочно задействовать Еврогруппой резервный кредитный механизм, в рамках которого Греция получит в течение трех лет от ЕС и МВФ 110 млрд евро в обмен на пакет жестких экономических мер.

Теперь Афинам нужно убедить инвесторов в том, что она может сократить дефицит бюджета с 13,7 проц ВВП в 2009 г до менее 3 проц в 2012 г и вновь вернуться за получением кредитов на финансовые рынки. По словам премьер-министра Георгиоса Папандреу, Греции "пришлось принять экстренные меры для того, чтобы заняться сокращением внешней задолженности и укреплением доверия инвесторов к стране". "Эти меры должны дать нам время для того, чтобы осуществить более масштабные реформы", - подчеркнул он.