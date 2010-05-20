Dubai World достиг согласия с кредиторами

Конгломерат Dubai World, долговые проблемы которого в конце 2009 года едва не вызвали вторую волну мирового кризиса, договорился с кредиторами об условиях выплаты 23,5 миллиарда долларов долга, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Dubai World рад объявить о том, что достигнуто принципиальное согласие с Комитетом кредиторов и Правительством Дубая об основных экономических условиях реструктурирования 23,5 миллиарда долларов долга", - говорится в сообщении компании, проступившем в РИА Новости.

После реструктуризации задолженность Dubai World перед кредиторами, не связанными с правительством Дубая, представленными Комитетом кредиторов в размере 14,4 миллиарда долларов (приблизительно 60% от общей суммы долга) будет выплачена двумя траншами - 4,4 миллиарда долларов в течение пяти лет и приблизительно 10,0 миллиардов долларов в течение восьми лет.

В заявлении Dubai World говорится, что долг холдинга перед правительством Дубая в размере 8,9 миллиарда долларов будет погашен путем выпуска ценных бумаг.

"Нет никакой дополнительной финансовой поддержки от Правительства Дубая", - отмечается в сообщении.