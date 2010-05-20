Межбанк открытие: доллар 7,9205/7,9265 грн.
10:44, 20 мая 2010Финансы
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Евро - 9,8035/9,8150 грн.
Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,2379/1,2381 долл./евро (среда, 19 мая, - 1,2191/1,2193 долл./евро).
В среду, 19 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250 грн./долл., а так же европейской валюты по курсу 9,70 грн./долл.
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