Средний курс доллара в банках прежний 7,92/7,94 грн.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,92 грн./долл., продают – по 7,94 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 19 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках повысился со вчерашнего дня на 1,1% и сегодня составляет 9,65 грн./евро, курс продажи – на 0,6%, до 9,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,52-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,80-9,94 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 19 мая повысился на 0,4% и сегодня составляет 0,2528 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,2% - до 0,2611 грн./рцбль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2480-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2680 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,92 грн./долл., продажи – 7,94 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,93 грн./долл., по продаже – в пределах 7,94-7,96 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 1,4% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,69 грн./евро, курс продажи – на 0,7%, до 9,84 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,56-9,75 грн./евро, по продаже – в пределах 9,80-9,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,5% по сравнению с 19 мая и сегодня составляет 0,2527 грн./рубль, продажи без изменений – 0,2615 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2470-0,2575 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2580-0,2680 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,84/7,94 грн., евро – 9,35/9,70 грн., рубль – 0,2100/0,2650 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,90/7,945 грн., евро – 9,55/9,75 грн., рубль – 0,2520/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,898/7,94 грн., евро – 9,65/9,95 грн., рубль – 0,2550/0,2610 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 20 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9257, к евро – 9,724834, к российскому рублю – 0,25821.