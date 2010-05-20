ВВП России в апреле вырос на 0,7%

ВВП России, очищенный от сезонности, в апреле вырос на 0,7%. Об этом сообщила министр экономического развития России Эльвира Набиуллина. Также она напомнила, что в марте очищенный ВВП снизился на 0,1%, сообщает k2kapital.

По ее словам, пока нельзя сказать, что эта тенденция устойчивая, но это является признаком оживления.

Рост промышленности, очищенный от сезонности, в апреле, по ее словам, составил 1,8%.

Кроме того, министр отметила, что инфляция в России в мае с.г., по предварительной оценке, составит 0,3-0,4%.

Касаясь курсовой политики, Набиуллина сказала, что вопрос изменения курсовой политики России в связи с ситуацией на европейских финансовых рынках не обсуждается.