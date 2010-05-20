Евросоюз повысит контроль за хедж-фондами

Страны ЕС потребуют от менеджеров хедж-фондов проходить обязательную процедуру регистрации и предоставлять надзорным органам информацию о своих инвестиционных стратегиях, сообщает Немецкая волна.

Министры финансов стран ЕС согласовали меры, ужесточающие контроль за хедж-фондами. Менеджеров таких фондов обяжут проходить процедуру регистрации и предоставлять информацию о своих инвестиционных стратегиях надзорным органам. В ближайшее время директива будет передана на утверждение в Европарламент. ЕС надеется, что принятые меры сделают работу финансовой отрасли более прозрачной.

Единая процедура допуска

Новые правила для спекулятивных инвестиционных фондов должны, по замыслу авторов, снизить риск повторного кризиса на финансовых рынках. Так, новая директива предусматривает введение единой процедуры допуска хедж-фондов, действующих в странах Евросоюза.

В будущем менеджеры таких фондов будут проходить процедуру регистрации в соответствующей надзорной инстанции, а их деятельность на территории страны будет постоянно контролироваться", - объясняет глава финансового ведомства ФРГ Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble).

Кроме того, менеджеров хедж-фондов обяжут предоставлять надзорным органам информацию о своих инвестиционных стратегиях. Против столь жестких мер выступала Великобритания: в Лондоне работает около 80 процентов таких финансистов.

Директиве предстоит согласование

Директива ЕС еще должна пройти процедуру утверждения в Европарламенте, с которым у министров финансов есть некоторые разногласия. Так, согласно проекту, каждое государство-член ЕС может самостоятельно принимать решение о допуске хедж-фонда на своем рынке - при условии, что кандидат соответствует общеевропейским критериям. Парламентарии считают, что хедж-фонд должен получать единый допуск для всего Евросоюза, а национальные инстанции лишь должны контролировать его работу. Такой же линии придерживается и Еврокомиссия.

Тем не менее, комиссар ЕС по внутренним рынкам Мишель Барнье настроен оптимистично. Он убежден, что стороны смогут устранить разногласия в ближайшее время. Барнье рассчитывает, что новая директива будет принята еще до наступления лета.

Налог на финансовые сделки - под вопросом

В Брюсселе продолжается дискуссия об установлении контроля за торговлей биржевыми ценными бумагами, страхующими риски кредиторов - так называемыми кредитными дефолтными свопами (CDS). Однако прежде чем принимать конкретные меры, Еврокомиссия намерена провести оценку степени риска CDS и других спекулятивных финансовых продуктов. Сторонники жестких мер считают, что именно торговля дефолтными свопами довела Грецию до нынешнего состояния.

Пока еще нет ясности по поводу введения налога на финансовые сделки. Главы финансовых ведомств ЕС выступают за налогообложение при покупке акций и ссуд. Как пояснил глава еврозоны Жан-Клод Юнкер, финансовые институты должны почувствовать на себе бремя кризиса. Министр финансов Германии Войбле Шойбле - менее оптимистичен. "К сожалению, пока сложно сказать, насколько реально добиться введения такого налога во всем мире", - констатирует Шойбле.