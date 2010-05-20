Бюджетная резолюция на следующий год поступит в Раду до 1 июня

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН отмечает, что до 1 июня в парламент должна быть подана Бюджетная резолюция на следующий год.

Об этом он заявил во время пленарного заседания Консультативного совета по вопросам местного самоуправления при председателе Верховной Рады Украины, которое проходит в Ливадийском дворце (Ялта), сообщили УНИАН в пресс-службе парламента.

«На следующей пленарной неделе 1 июня мы будем рассматривать этот вопрос. Я обратился в Кабинет министров Украины с тем, чтобы мы сегодня, по крайней мере, имели предполагаемые процессы в Украине, в том числе, в бюджетной политике», - сказал глава парламента.

При этом В.ЛИТВИН отметил, что «времени у нас на все про все один месяц».

Председатель ВР напомнил, что до завершения нынешней сессии парламент будет работать в пленарном режиме четыре недели, и за этот период, отметил он, необходимо совместно проработать Бюджетную резолюцию с тем, чтобы предотвратить возможности «протягивания» через настоящий документ непрозрачных схем финансирования.

Как сообщалось, участники выездного заседания планируют обсудить вопрос о состоянии жилищного строительства в регионах, проекты изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы Украины, проект Избирательного кодекса Украины в контексте теоретических и практических аспектов организации и проведения местных выборов.

Соответствующую информацию участникам заседания предоставят министр регионального развития и строительства Владимир ЯЦУБА, первый заместитель министра финансов Вадим КОПЫЛОВ, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ.